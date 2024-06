Detinguda per traficar amb cocaïna al costat de la comissaria dels Mossos de Lleida

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest matí a Lleida una dona acusada de traficar amb cocaïna des d’un pis situat al costat de la mateixa comissaria de la policia catalana.

La Unitat d’Investigació sospitava que des del pis, situat a la plaça Víctor Mateu Moles, s’hi venia droga. Aquest matí han fet una entrada i escorcoll al domicili i han decomissat uns nou grams de cocaïna, bàscules de precisió i material per manipular la droga.

Com que la comissaria i l’immoble es trobaven pròxims, els investigadors s’hi ha desplaçat caminant i la detinguda ha estat portada a peu fins les garjoles, sense la necessitat d’un vehicle policial per a arrestats, com es pot veure al vídeo enregistrat per SEGRE.

Detingut un mosso de Lleida per robar partides de droga

En un alter ordre de coses, l’agent lleidatà dels Mossos d’Esquadra que va ser arrestat dimarts per la Divisió d’Afers Interns (DAI) del mateix cos, com va avançar SEGRE, està acusat de robar partides de droga a traficants, segons van indicar fonts solvents.

El policia, de 49 anys i que pertany a la Unitat de Trànsit, feia mesos que era investigat al sospitar-se que podria estar relacionat amb activitats delictives.

Pel que sembla, l’agent es relacionava amb individus que es dediquen al narcotràfic i hauria utilitzat la seua condició de policia per sostreure substàncies estupefaents a altres traficants.

També estaria vinculat a una denúncia d’una persona per un deute relacionat amb la compra de substàncies estupefaents. A més, se l’investiga per furts i estafes dels quals també pot acabar sent imputat. El policia passarà avui dijous a disposició judicial.

Dos agents lleidatans més denunciats pel mateix cos



Dos mossos lleidatans estan imputats, en els dos casos pel mateix cos per suposada vinculació amb el tràfic de drogues, com va avançar SEGRE. El primer és un policia del qual es va descobrir la seua presumpta implicació en la venda i compra de cocaïna pels whatsapps d’un arrestat. La setmana passada es va negar a declarar davant del jutjat. L’altre és un agent que va ser arrestat –després va quedar en llibertat amb càrrecs– a finals del mes de març acusat de blanqueig de capitals relacionat amb el narcotràfic –hauria llogat al seu nom una nau on anava un carregament amb 620 quilos de cocaïna– i falsedat documental. Es dona la circumstància que es tracta de l’agent que va denunciar, com a testimoni protegit, comandaments dels Mossos a Lleida per l’1-O, causa que va ser arxivada.

Lleida, setena ciutat amb més consum de cocaïna d'Europa

Un estudi de l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (OEDT) sobre les aigües residuals de 88 ciutats situa la ciutat de Lleida com la setena en la qual es produeix un consum de cocaïna més alt per habitant. L’estudi es basa en l’anàlisi dels metabòlits, és a dir, de presència dels residus que deixa el consum de determinades substàncies estupefaents a les aigües residuals que arriben a les depuradores d’aquestes ciutats.

No es tracta d’una anàlisi quantitativa que permeti determinar les quantitats de droga que es consumeixen en cada una d’aquestes ciutats, encara que sí que ofereix un marc de referència tant sobre les variacions del seu ús com sobre les proporcions amb altres àrees d’Europa.