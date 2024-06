Detinguda per traficar amb cocaïna en un pis a 10 metres de la comissaria dels Mossos

Traficar amb cocaïna des d’un pis situat a tot just deu metres de la comissaria dels Mossos d’Esquadra. Això és el que ha ocorregut a la capital del Segrià i que ha acabat amb una dona de 44 anys arrestada per un delicte contra la salut pública, com va avançar ahir SEGRE en la seua edició digital. Poques vegades els agents han hagut de fer vigilàncies i seguiments a escassos metres del seu centre de treball. De fet, a l’edifici on es va produir la detenció i l’escorcoll hi ha un restaurant on molts policies acudeixen habitualment a esmorzar i dinar.

Les indagacions es van iniciar a començaments d’any al tenir coneixement que des d’un pis, situat en un bloc de la plaça Víctor Mateu i Moles –al costat del carrer Sant Hilari–, es podia vendre droga a consumidors habituals de la capital del Segrià.Per corroborar aquesta informació, la Unitat d’Investigació (UI) va muntar diversos dispositius de vigilància en els quals es va constatar que els suposats clients accedien a l’interior de l’edifici i sortien amb embolcalls de cocaïna per a l’autoconsum.Finalment, ahir al matí investigadors i agents de l’ARRO i de la Unitat Canina van accedir al domicili on, presumptament, es feien les transaccions i van detenir la resident, una dona de 44 anys. L’operatiu va començar a les 7.00 hores i es va allargar fins passades les 10.00 hores. Els agents van localitzar 8,9 grams de cocaïna, dos bàscules de precisió, estris per embolicar i preparar la substància per vendre-la en petites dosis i 190 euros en bitllets. L’escorcoll es va fer amb la presència de l’arrestada. A l’habitatge també hi havia un home que durant l’operatiu va estar retingut. Finalment, passades les 10.00 hores, la dona –que anava emmanillada i es va cobrir el rostre– va ser traslladada a la comissaria, a tot just deu metres. A l’estar tan a prop, es va fer a peu i la dona va ser conduïda fins als calabossos sense necessitat d’un vehicle preparat per traslladar arrestats.Quant a la investigació policial, fonts solvents van explicar que es tractaria d’un punt de venda de droga molt actiu i que, suposadament, la dona obtenia cocaïna cada dos o tres dies per vendre-la posteriorment a consumidors. En aquest sentit, la investigació continua oberta. Quant a l’arrestada, passarà pròximament a disposició del jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.