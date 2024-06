Illa reivindica a Lleida "la política útil" davant de la qual busca el poder "a qualsevol preu"

El líder del PSC, Salvador Illa, ha demanat avui a Lleida concentrar el vot per a les eleccions europees d’aquest diumenge en les forces socialistes, que assegura que practiquen "una política vocacional, útil i que planteja solucions als problemes dels ciutadans" davant les formacions de dreta i ultradreta que "volen el poder a qualsevol preu". Ho ha dit en un acte a la plaça Blas Infante de la capital, en la qual ha advertit que "l’única manera de garantir el nostre model de vida i l’estat del benestar és més Europa, que és el que defensa el Partit Socialista". També ha atacat al Partit Popular i les dretes europees, que han donat "el beneplàcit" a la ultradreta per desestabilitzar la Unió Europea i ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "de voler aconseguir el poder com sigui". Per tot això, ha apel·lat al vot útil i concentrar-lo en el PSC "per defensar el nostre model de vida i reforçar el projecte europeu".

Per la seua part, l’eurodiputada i candidata a les europees, Laura Ballarín, ha recordat que "Europa ha passat de les retallades i els homes de negre als plans de recuperació i inversió, les vacunes i més seguretat i tot això ha estat gràcies al lideratge de la família socialdemòcrata". Ha avisat que el model europeu està en risc per la irrupció de la ultradreta, "que ha posat el seu punt de mira en els immigrants, l’agenda verda, el col·lectiu LGTBI i les dones". Ha acabat la seua intervenció assenyalant que aquest diumenge "o més Europa o més ultradreta, o una Europa de dretes o una Europa de drets". A l’acte també ha parlat l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que ha apuntat que Europa "és la garantia d’un món en pau, dels drets de les persones, del progrés i que ningú no es quedi enrere".