SEGRE treu el cap en l’examen de llatí de la selectivitat

L’examen de Llengua i Cultura Llatines de la segona jornada de les proves de la selectivitat va incloure un fragment d’una notícia de SEGRE sobre les termes romanes del carrer Remolinos, que va servir perquè els alumnes elaboressin un text sobre la ciutat romana de Lleida, de la qual se’ls pregunta el nom en llatí (Ilerda) i se’ls pregunta què expliquin com estava organitzada l’estructura urbanística de la ciutat que no era l’habitual d’una ciutat romana perquè va haver d’adaptar-se a les peculiaritats del relleu: encaixada entre el Turó de la Seu Vella i els rius Segre i Noguerola.

Els estudiants també van haver d’explicar, a partir de la notícia de SEGRE, el paper històric que va jugar la ciutat a la Hispània del segle I aC; concretament la participació de la ciutat en les guerres sertoriana (l’any 70 aC) i més endavant, el 49 aC en el context de la guerra civil entre Cèsar i Pompeu, quan la ciutat va ser escenari de la batalla d’Ilerda, que va ser relatada ni més ni menys que per Juli Cèsar, que encara que ho fa en tercera persona va participar directament en els fets que reporta.

La jornada també va estar marcada per l’error en una de les dos opcions de comentari de text en Literatura Castellana, ja que era sobre el poema Mientras que por competir con tu cabello de Luis de Góngora, que no formava part del temari de segon de Batxillerat. El departament d’Universitats ha informat els 1.368 alumnes matriculats en aquesta prova de la fase específica que podran repetir la part de l’examen el dimecres 12 a les 15.00 hores. Va agregar que la idea inicial era fer un comentari sobre un dels 20 poemes que formen la Antología de Poesía del Siglo de Or, una de les lectures prescriptives.

Paral·lelament, ahir els estudiants van fer l’examen d’Història o d’Història de la Filosofia en la fase general, mentre que la resta de proves eren de la fase específica. El de Filosofia, que tornava a estar en la fase general i ho van elegir el 39% dels inscrits, contenia fragments de Meditacions metafísiques de René Descartes i de Segon tractat sobre el govern civil de John Locke.

D’altra banda, la prova d’Història incloïa un text sobre refugiats de la província de Leyda que demanaven el trasllat a Ripoll durant la Guerra Civil i preguntaven pel franquisme, la Mancomunitat de Catalunya i la conflictivitat social en la Restauració borbònica. Un altre apunt curiós de la jornada és que en la prova d’Anàlisi Musical hi havia un exercici sobre la cançó Cruel summer de Taylor Swift i Nessun Dorma, interpretat per Luciano Pavarotti, de l’òpera Turandot