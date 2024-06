Aules que són com saunes

Les temperatures pròpies d’estiu que pateix Lleida aquests dies, que superen els 30 graus (més informació a la pàgina 37), es deixen sentir a les aules, sobretot als centres sense cap espai climatitzat o sense ventiladors. Per exemple, al col·legi Joan Maragall asseguren que van arribar ahir a entre 30 i 35 graus i van haver de traslladar alguna classe a espais una mica més frescos, com la biblioteca. Al Magí Morera, que no té climatització de cap mena, han d’obrir les finestres a primera hora perquè corri l’aire i sobre les 11.00 abaixen persianes, va explicar el director. Però tot i així “la calor és forta i els alumnes es mullen el clatell i les mans per refrescar-se”, encara que apunta que aquest any “la calor intensa ha coincidit amb la setmana en què han iniciat la jornada intensiva”, per la qual cosa com a molt tard a les 14.30 ja no queda ningú al centre.

En canvi, a l’edifici d’Infantil i Primària de l’institut escola Torre Queralt fan classe amb més confort, ja que han estrenat climatització, mentre que a la seu de Secundària tenen ventiladors finançats amb pressupost propi i continuen passant una mica de calor. A l’escola Frederic Godàs també tenen ventiladors a les aules, finançats per les famílies, que ajuden a rebaixar la temperatura dels espais lectius. Així mateix, els alumnes poden tenir una botella d’aigua al pupitre per anar hidratant-se.

USTEC exigeix inversió en climatització als consistoris i demana concentar classes en les primeres hores

Educació ha climatitzat aquest curs algun espai en una vintena d’escoles i instituts de Lleida, mentre que d’altres han destinat pressupost propi a ventiladors o aire condicionat, i en altres casos els han finançat les associacions de famílies, tal com va publicar aquest diariUna portaveu del sindicat USTEC-STEs anima les escoles en les quals estiguin a més de 27 graus que ho comuniquin al servei de prevenció de riscos. Afirma que preveuen una campanya per mesurar la temperatura als edificis escolars per presentar una denúncia davant d’Inspecció de Treball “si no es pot treballar en les condicions adequades”. També exigeix als ajuntaments titulars dels col·legis d’Infantil i Primària que destinin pressuposat per a sistemes de climatització respectuosos amb el medi ambient. Proposa invertir en plaques solars i instal·lar tendals o altres elements que mitiguin la calor, i climatitzar espais on sigui necessari, com el d’educació física o sales comunes. A més a més, demana que es concentri l’activitat lectiva en les primeres hores i poder acabar abans la jornada i fins i tot tancar els centres temporalment en cas de temperatures extremes.