“Aconseguir cita per tenir una targeta de residència és gairebé impossible”

Prop d’un centenar de persones migrades de països africans i llatinoamericans van recórrer ahir els carrers de la ciutat per protestar per les “esperes d’entre tres mesos i tres anys” que asseguren que pateixen en l’obtenció de les seues targetes de residència. Un portaveu del Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social, Ibrahima Bao, va explicar que “cada 1, 2 o 5 anys hem de renovar els nostres permisos de residència en processos que disten molt de la simplicitat de renovar un DNI” perquè no n’hi ha prou amb presentar la documentació requerida, sinó que també han d’obtenir una cita a l’oficina d’Estrangeria per prendre les empremtes. Els manifestants van afirmar que aquest tràmit sempre es porta a terme un dia diferent al de la resta de la documentació i “el web que el gestiona tan sols obre durant unes hores de pocs dies al mes, per la qual cosa aconseguir una cita es converteix en una tasca gairebé impossible com a conseqüència d’una burocràcia ineficient”, va lamentar una altra portaveu. “Té conseqüències greus i directes per a nosaltres com la pèrdua d’ocupació, la impossibilitat de firmar contractes o les restriccions de mobilitat que ens separen dels nostres éssers estimats”, van afirmar. Així mateix, van denunciar que diversos locutoris de la ciutat cobren entre 50 i 100 euros per aconseguir una cita a la seu d’estrangeria. D’altra banda, els manifestants van denunciar que “la situació dels temporers són especialment precàries, els seus drets laborals són constantment vulnerats i les seues condicions de treball no compleixen els estàndards mínims de seguretat i benestar”. Els afectats es van trobar davant de l’oficina d’estrangeria i es van manifestar fins a la subdelegació del Govern espanyol.