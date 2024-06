Les piscines estrenaran la temporada dissabte dia 15

Les piscines municipals de Cappont, Balàfia, Pardinyes, la Bordeta, Secà i Magraners obriran dissabte vinent, dia 15, i el seu horari s’amplia fins a les 20.30 hores, ja que es consideren refugis climàtics en cas d’episodis de calor moderada. L’entrada individual costa 3,60 euros i els abonaments de 5, 10 i 20 entrades tenen un preu d’11, 19,50 i 34 euros, respectivament. Les famílies nombroses i monoparentals tenen una bonificació del 25% en els abonaments i l’entrada és gratuïta per als majors de 65 anys i jubilats, discapacitats i menors de 3 anys.

La venda d’entrades serà prioritàriament online, a partir del dia 12, per evitar cues en els accessos i controlar l’aforament amb temps. Qui no disposi de mitjans electrònics o necessiti ajuda, pot dirigir-se a la regidoria d’Esports com a punt d’assessorament i per a pagaments en efectiu. Aquesta temporada, les piscines disposen de divuit socorristes, trenta auxiliars de recepció d’instal·lacions i personal de manteniment i jardineria. Hi haurà servei de bar a Cappont, Balàfia, Pardinyes i la Bordeta. També guarda-roba gratis, però limitat al nombre de cistelles disponibles.