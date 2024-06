Aquests són els sis nous supermercats que s'estrenen enguany entre Lleida i comarques

El sector dels supermercats continua sumant obertures a la demarcació i aquest any n'hi haurà almenys sis entre Lleida ciutat, la Seu d'Urgell i Vielha, la majoria de gran mida. Ara bé, mentre una part són fruit del procés d'expansió de determinades cadenes, d'altres són reubicacions –cada vegada més freqüents– d'antics establiments.

El dels supermercats és un dels sectors comercials que mantenen un dinamisme més destacat els últims anys a Lleida. A la capital, estan en marxa obres de tres nous establiments: un Mercadona a Cappont, un Lidl a Balàfia i un Aldi a Ciutat Jardí. I l’any passat van obrir portes un gran Esclat a Ciutat Jardí i un supermercat d’Ametller Origen a Prat de la Riba, mentre que Plusfresc va resituar el seu de Baró de Maials a Pardinyes.

A la Seu d’Urgell hi ha en construcció dos establiments Esclat i Aldi, i Ametller Origen en té a punt un a Vielha. Són exemples de les inversions actuals o recents de diversos operadors que a més reflecteixen tres de les seues característiques: aposta per supermercats de gran mida, reubicació d’alguns i política d’expansió per part de certes cadenes.

“La tendència és molt clara, ja fa uns anys que no s’obren hipermercats de més de 4.000 metres quadrats i, en canvi, sí supermercats grans d’entre 1.500 i 2.500”, explica Vicent Perpinyà, consultor de Georetail+, especialista en localitzacions comercials i natural d’Almenar. Indica que entre aquestes obertures abunden els casos de reubicacions o ampliacions.

“Cadenes com Lidl o Aldi han enderrocat locals en algunes ciutats i n’han edificat d’altres al mateix lloc”, diu, que és just el que està fent Lidl a Alcalde Porqueres o el que va fer Bon Preu per ampliar el seu Esclat a Tremp. Perpinyà assenyala que aquest sector cada vegada té més facturació online i alhora es veu poc afectat per aquest tipus de vendes a través d’altres canals. Sobre les relocalitzacions, detalla que en part obeeixen al fet que la majoria de locals són de lloguer i que la durada més habitual dels contractes és d’entre vint i trenta anys. Quan s’atansa el final de la seua vigència, les cadenes analitzen si hi ha ubicacions o locals més adequats. Afegeix que “el comerç és molt dinàmic i les botigues de seguida es queden obsoletes”, la qual cosa afavoreix la renovació.

Perpinyà precisa que també hi ha grups en expansió, com Ametller Origen o Bon Preu. El primer, després d’obrir el 2023 a Lleida, ho farà ara a Vielha, i Bon Preu ultima el desembarcament a la Seu, igual que Aldi, ambdós al costat de l’N-260, informa Cynthia Sans. Fonts de Bon Preu indiquen que preveuen “continuar creixent” per arribar a més punts de Catalunya, “independentment de si són establiments més grans o que estiguin en el centre de les ciutats”, i que sempre intenta que tinguin pàrquing.

Un exemple dels nous models de gran mida és el construeix Mercadona a l’avinguda d’Alacant de Cappont. Obrirà a finals d’any després que al gener tanqués el del Noguerola, i també suplirà el del mercat municipal del barri, que tancarà. Fonts de Mercadona assenyalen que els seus nous supermercats “han de tenir entre 1.600 i 1.700 metres quadrats de sala de vendes, disposar d’aparcament ampli amb punts de recàrrega per als vehicles elèctrics i ser al més eficient possible”.

Per la seua part, l’Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats constata que l’obertura d’hípers “viu un lleuger repunt basat en formats més reduïts” i que les petites botigues i franquícies “viuen una etapa de solidesa econòmica”, especialment en municipis amb menys de 10.000 habitants.