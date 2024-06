“Els de gran mida i els petits conviuen bé, no paren d'obrir”

Els nous models de supermercats també s’estan fent notar a nivell immobiliari, ja que els professionals d’aquest sector constaten que entre els que obren hi ha “una clara radicalització quant a dimensions: o grans superfícies o petits locals que obren fins a última hora tots els dies”.

Així ho assegura el president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida (APILleida), Josep Maria Esteve, que d’altra banda apunta que “les grans marques i cadenes aposten per espais grans per oferir el màxim de productes possible concentrat en un sol lloc i amb serveis com aparcament, mentre que a l’altre extrem tenim les botigues petites de barri, que tenen amplis horaris i majoritàriament els responsables són autònoms que no depenen de cap cadena”. En aquest sentit, el consultor Vicent Perpinyà indica sobre la proliferació de petits supermercats de menys de 300 metres quadrats que gairebé cap no és propietat d’alguna cadena, sinó que es tracta de franquícies a càrrec de petits empresaris locals que basen la seua rendibilitat a obrir el màxim de dies i hores possibles. Una opinió que comparteix Esteve, que afegeix que “molts d’aquests locals estan regentats per immigrants i compten amb molt pocs empleats, ja que si bé obren moltes hores la seua rendibilitat no és gaire elevada perquè no tenen grans vendes, per la qual cosa normalment solen ser negocis familiars o que tenen molt pocs treballadors a càrrec”.

Respecte als supermercats de grans marques, el president dels API de Lleida destaca que “aquí guanya el que sigui més gran i ofereixi més aparcament”. Assenyala que aquest model i el dels petits locals “estan convivint bé perquè tenen públics diferents i prova d’això és que no paren d’aparèixer tant petits com grans establiments”. En aquest sentit, remarca que “tots els municipis que envolten Lleida, així com les capitals de província i grans poblacions, tenen obres en marxa per obrir grans supermercats o els han obert recentment”. Esteve recorda que, a dia d’avui, “les botigues d’alimentació, els gimnasos, centres d’estètica i fisioteràpia són els establiments que més rendibilitat generen”.