Jornades sobre construccions amb fusta i arròs resistent a plagues

El Parc Agrobiotech ha acollit aquesta setmana jornades sobre les possibilitats de la fusta en el sector de la construcció, a càrrec de l’Institut Català de la Fusta, i sobre els perjudicis de la plaga de la piriculària en l’arròs i la prova pilot de modificació genòmica que el grup d’investigació d’Agrotecnio-UdL liderat per Paul Christou i Teresa Capell porta a terme amb una varietat d’arròs bomba, com ja va avançar aquest diari.

L’última sessió dels “esmorzars de la innovació” (Breakfast4Inno) que es va celebrar dijous a Gardeny va comptar amb la participació de Capell i de l’enginyer Marc Fontquerna, que van valorar que el futur de l’agricultura passa per “millorar la genètica de les llavors”, ja que així es reduirien els costos de producció.Les dos jornades es van emmarcar en la presentació del projecte Y4 Green ERF (Youth for Green Euro Regio Future) de l’Eurorregió Pirineus Mediterrani, que té com a objectiu comunicar les conseqüències del pacte verd europeu en la vida quotidiana dels ciutadans, fent èmfasi en els joves.