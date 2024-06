L'ajuntament de Lleida recorre a la via penal per desallotjar l'antic mercat de la Mariola

La Paeria ha decidit iniciar la via penal per desallotjar l’antic mercat de la Mariola i poder tapiar tots els seus accessos al ser “un perill per a la salut pública”. L’alcalde així ho ha ordenat després que la comunitat de propietaris de l’espai, situat als baixos del número 6 del carrer Venus, hagi fet cas omís a les múltiples ordres municipals que decretaven executar aquestes mesures. Una portaveu municipal va detallar que aquesta ordre de l’alcalde ha arribat una vegada rebuda la decisió del jutjat Contenciós –al qual havia recorregut inicialment– considerant que la jurisdicció competent és la penal. “Els serveis jurídics de la Paeria ja han presentat l’escrit per sol·licitar mesures cautelars urgents”, va afegir.

Fa anys que el recinte està abandonat i sense activitat comercial i els veïns han denunciat diverses vegades la seua degradació i que bona part de les seues parades estan okupades o llogades il·legalment i hi pernocten persones. La Guàrdia Urbana l’ha inspeccionat diverses vegades, comprovant el seu mal estat i que “algunes de les antigues parades estan habilitades com a dormitoris”. A més a més, a l’octubre va constatar que hi havia almenys cinc persones pernoctant en el seu interior des de feia setmanes. Llavors, la Paeria va ordenar a la comunitat de propietaris, formada per més d’una desena de titulars i entitats, el desallotjament immediat i tancar les entrades. Tanmateix, fins ara no ha pogut portar a terme aquesta actuació i des de l’associació de veïns de la Mariola apunten que el principal motiu “és que encara queda gent vivint a les parades que, o bé es nega a anar-se’n, o al·lega que té un lloguer firmat”. Malgrat això, des de l’associació reconeixen que “el local no pot seguir en aquestes condicions i s’hauria de precintar i veure si més endavant es pot recuperar d’alguna manera”.

A més a més de les okupacions, l’ajuntament ha pogut constatar que “la situació de brutícia i insalubritat s’ha agreujat, i ha arribat a un punt que considerem que hi ha un perill per a la salut pública”. En els múltiples informes municipals sobre el seu estat es detalla que hi ha filtracions d’aigües residuals que no han fet més que agreujar-se en els últims mesos.

Després d’una visita de la Guàrdia Urbana al mercat el mes de març de l’any passat, la Paeria va ordenar a l’abril als titulars que desallotgessin el recinte, retiressin residus i mobles vells, així com que reparessin les deficiències. En van fer cas omís i després que la Guàrdia Urbana inspeccionés el lloc sis mesos després i identifiqués cinc persones dormint en cinc parades diferents del mercat, l’ajuntament va ordenar a l’octubre el desallotjament dels okupes, precintar les parades, tapiar els accessos i arreglar les deficiències que ja constaven mig any enrere.