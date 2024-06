Un jove de 20 anys trenca una cama a un Guàrdia Urbà de Lleida quan el detenien

Un jove de 20 anys va trencar una cama a un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida ahir al matí quan es resistia a ser arrestat després de discutir amb la seua mare. El policia va haver de ser evacuat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova mentre que el jove va ser arrestat per un delicte d’atemptat contra l’autoritat.

Els fets van tenir lloc cap a les 10.00 hores quan la Guàrdia Urbana va ser alertada d’un aldarull al carrer Passatge Sant Jordi. Fins al lloc van acudir diverses patrulles. Els agents van comprovar que es tractava d’una discussió entre una mare i el seu fill, de 20 anys. Els policies van mediar entre tots dos i tot semblava indicar que l’assumpte es resolia favorablement.

Tanmateix, el jove es va alterar novament i va començar a insultar, recriminar i amenaçar els agents, a qui fins i tot va arribar a colpejar. Davant d’això, van decidir procedir a la seua detenció. Tanmateix, l’individu es va resistir activament i, durant l’arrest, es va tirar a sobre d’un dels policies, que va caure a terra i es va lesionar en una cama.

El jove va poder ser finalment arrestat com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat contra l’autoritat. Va ser traslladat a la comissaria i està previst que avui passi a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Lleida.

Per la seua banda, l’agent va ser atès per sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que, posteriorment, el van derivar a l’hospital Arnau de Vilanova amb una possible fractura a la tíbia.

La Fiscalia va obrir l’any 2022 un total de 94 diligències prèvies per un delicte d’atemptat a l’autoritat a les comarques de Lleida, segons l’última memòria del Ministeri Públic. Són divuit casos menys que l’any 2021, quan van ser 112, la qual cosa va suposar un descens del 16,1 per cent.

Quant als delictes de resistència o desobediència greu als agents, es van registrar 63 casos l’any 2022 pels 84 del 2021, un 25 per cent. El Codi Penal castiga amb penes d’un a quatre anys de presó i multa de tres a sis mesos el delicte d’atemptat contra l’autoritat, mentre que el delicte de resistència i desobediència a l’autoritat comporta penes de tres mesos a un any de presó i multa de sis a divuit mesos.