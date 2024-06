ERC denuncia que Alcalde Recasens 'perviu' a l'A-2

El grup municipal d’ERC demana a la Paeria que traslladi a la subdelegació del Govern central la necessitat de canviar la senyalització de l’entrada a la ciutat des de l’A-2 per LP-9221 (Llívia-Secà de Sant Pere) ja que encara hi figura el nom del carrer Alcalde Recasens, que va ser rebatejat com Rosa Parks. La portaveu republicana, Jordina Freixanet, recorda que el 2018 es va anunciar la substitució de noms franquistes de quatre carrers pels de Lolín Sabaté, Joana Raspall, Germanes Mirabal i Rosa Parks, i creu que ha transcorregut “temps més que suficient per al canvi de nomenclatura de tots els cartells de la ciutat, així com del nomenclàtor oficial i indicacions de tot tipus”.

D’altra banda, Freixanet va remarcar que demanen que “als plafons informatius d’accés a la ciutat es posin els vinils amb el nom correcte”.