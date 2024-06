Onzena multa a la Sareb per adequar un edifici

L’ajuntament ha sancionat per onzena vegada la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària SA, la Sareb, coneguda popularment com el “banc dolent”, per no fer unes obres per assegurar l’estabilitat del número 67 de l’avinguda Prat de la Riba, que li porta reclamant des del març de l’any passat. En aquesta ocasió, li imposa una multa coercitiva de tres mil euros per incomplir de forma reiterada els requeriments municipals. I és que des de fa més d’un any el consistori li ha ordenat revisar tota l’estructura per confirmar-ne l’estabilitat, tapar totes les esquerdes i esvorancs de la façana i revisar i renovar les parts més degradades de la seua xarxa de canonades, tant les d’aigua com les de clavegueram.

L’ajuntament ha donat a la Sareb un termini de sis mesos per dur a terme totes aquestes millores o, en cas contrari, rebria una dotzena multa, que també seria de 3.000 euros al ser la quantitat màxima que poden comportar aquest tipus de sancions. No obstant, en alguns casos l’ajuntament ha imposat multes de més de 100.000 euros quan els incompliments són de manera reiterada.