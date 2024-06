Queixes en un carrer de Lleida pel soroll d’unes classes de batucada

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Veïns del carrer Alfons II de Lleida han denunciat les molèsties per soroll que els generen les classes de batucada que l’associació de veïns de Cappont ofereix a la seua seu tots els diumenges a la tarda. Critiquen que el soroll dels tambors retruny per tot el carrer durant l’hora que dura la classe i demanen mesures per controlar-lo. La presidenta veïnal, Veni Ros, va recordar que les classes “tenen tots els permisos, són a mitja tarda i per no molestar fan els assajos amb les finestres tancades”.