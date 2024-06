Troben treballadors amuntegats en un local de Ronda amb 38 llits

La Guàrdia Urbana investiga un cas de suposada explotació laboral després que divendres a la nit detinguessin dos germans de nacionalitat pakistanesa en un local de passeig de Ronda en el qual van trobar mitja dotzena de persones que, pel que sembla, vivien amuntegades a l’interior, com va avançar SEGRE diumenge. Fonts municipals van informar ahir que la investigació continua oberta per poder aclarir el cas. Els arrestos es van practicar després que la Policia Local fos alertada que en un local, que no tenia cap tipus d’activitat declarada, hi havia molta afluència de persones.

En la inspecció al local, situat als baixos del número 11, que havia estat un establiment obert al públic, van trobar dos grans trasters en els quals hi havia diverses lliteres, concretament, un total de 38 llits, segons fonts solvents. Allà es trobaven la mitja dotzena de víctimes d’aquesta xarxa que, pel que sembla, havien arribat a la demarcació per treballar com a temporers. També hi havia diversos espais per poder cuinar, matalassos i roba.

Veïns van alertar de molta afluència de persones en un immoble sense activitat declarada

Els agents que van fer la inspecció ocular van redactar la corresponent minuta policial –com es fa en totes les detencions– sobre l’arrest dels dos germans, com a presumptes autors d’un delicte social. A més, van adjuntar tota la informació que van recopilar com ara indicis del delicte, per exemple documentació que van trobar, les declaracions de les suposades víctimes i les imatges del local. Sospiten que els germans cobraven diners per allotjar els temporers i trobar-los feina.La Guàrdia Urbana compta amb la Unitat d’Investigació i Policia Administrativa (Unipa), que s’encarrega d’inspeccionar establiments i locals per comprovar, que no es cometin irregularitats que poden derivar en sancions administratives o bé diligències penals.