Veïns denuncien l'abandó d'un solar a Hostal de la Bordeta

Veïns del carrer Hostal de la Bordeta denuncien l’abandó d’un solar de 3.200 metres quadrats propietat d’Adif i ubicat al costat de l’últim tram del carrer, poc abans d’assolir les vies i la variant sud. Expliquen que l’empresa pública va expropiar el terreny fa més de vint anys i no ha fet cap manteniment, i demanen a la Paeria que “prengui mesures per requerir a Adif que el netegi, o que ho faci l’ajuntament de forma subsidiària”, afirma Encarna Pérez, portaveu dels afectats.

La veïna explica que “en cap mandat no s’ha requerit que es condicioni i arregli, tots els partits tenen un informe amb les nostres peticions” i destaca la “insalubritat” del lloc, amb herbes molt crescudes i seques “que són un perill a les portes de Sant Joan”. Afirma que les edils Begoña Iglesias i Cristina Morón han visitat el lloc aquest any, així com el subdelegat del Govern, José Crespín. “La Paeria ha desbrossat finques limítrofes i afirma estar en converses amb Adif, però tot segueix igual”, lamenta.Per una altra banda, els veïns denuncien que el carrer funciona com un “vial d’accés a l’Horta” per a molts camions, per la qual cosa demanen restringir-ne el trànsit al considerar perillosa la circulació per una via que no té voreres en l’últim tram. Així mateix, també troben necessari instal·lar alguns desnivells reductors de velocitat.