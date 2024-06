Llum verda a la rescissió del contracte del servei de control de plagues

El Tribunal de Contractes del Sector Públic de Catalunya ha donat la raó a l’ajuntament i li dona via lliure per rescindir el contracte a l’empresa concessionària del control de plagues de la ciutat, Ezsa Sanidad Ambiental SL, després de constatar un “baix rendiment” en les seues funcions. Així ho va confirmar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va detallar que havien rebut la resolució del Tribunal ahir mateix i que “ha conclòs que hi ha hagut un incompliment de les condicions del contracte acceptant els nostres arguments”. Va afegir que “ara traurem la nova licitació del servei”. Així mateix, va lamentar que “la ciutat hagi estat desprotegida per part de l’empresa, però qui la fa la paga”.

El consistori va anunciar que iniciava el procés de rescissió a finals d’octubre de l’any passat després de constatar “el baix rendiment en el compliment de les seues obligacions contractuals i la nul·la resposta als requeriments de millora efectuats”. La tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, va apuntar en el seu moment que Ezsa Sanidad Ambiental SL “no està complint les seues obligacions contractuals” i que les brigades municipals estaven cobrint “tot allò que no està fent l’empresa”. Dies després, el gerent de la concessionària va afirmar que la Paeria li devia 37.537 euros i que només li havia pagat una factura des que va assumir el servei el 2022. El govern municipal va respondre que “des que es van comprovar els incompliments del servei i de les condicions fixades al plec, la Paeria ha tornat les factures presentades perquè no concordaven amb els serveis prestats”. El consistori va remarcar que “no són factures impagades, sinó retornades” i que tenia documentats “els múltiples requeriments” a l’empresa concessionària per les deficiències en el servei que havien rebut.Precisament, dimarts passat l’ajuntament va treure el concurs públic per adjudicar el servei de control de plagues per als propers 2 anys per 168.559,82 euros IVA inclòs.