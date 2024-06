Posen en marxa un punt mòbil d'informació i assessorament laboral per a temporers de la campanya agrària a Ponent

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un punt mòbil d'informació i assessorament laboral adreçat a persones temporeres de la campanya de la fruita ha començat a recórrer les comarques de Ponent. Es tracta del projecte 'Els drets en ruta', que impulsa Fruita amb Justícia Social, amb el suport d'Òmnium Cultural, Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) i COOP57. La iniciativa arribarà aquest estiu a més d'una vintena de municipis del Segrià, l'Urgell i la Noguera, amb l'objectiu "d'acompanyar i empoderar" les persones migrants que treballen al sector agroalimentari i facilitar l'atenció contra "discriminacions racistes", han explicat aquest dimecres Domingo Morales, portaveu del projecte, i Mariona Lladonosa, membre de la junta directiva d'Òmnium, durant la presentació a Lleida.

Concretament, aquest punt mòbil consisteix en una furgoneta des de la qual es facilitarà als treballadors de la campanya de la fruita de més d'una vintena de pobles de Ponent assessorament laboral, orientació social i atenció contra les discriminacions racistes de manera gratuïta i a càrrec de persones especialitzades en aquests àmbits. A més, la iniciativa té el propòsit de fomentar l'autoorganització, el lliure accés a la informació i de fer xarxa entre els treballadors.

Morales ha recordat que Fruita amb Justícia Social ja ha facilitat anteriorment assessorament laboral als treballadors de la campanya agrària, però els faltaven "recursos" per arribar a pobles on s'ha detectat una "manca d'informació" i de "coneixement dels drets" per part dels temporers. D'aquesta manera, la iniciativa els permetrà arribar a aquests indrets per "acompanyar" les persones migrants que treballen al sector agroalimentari, alhora que també es busca el seu "empoderament", ha afirmat.

Tot plegat s'emmarca en el projecte 'Lliures' que dona suport tècnic, econòmic i comunitari a iniciatives innovadores i transformadores que tenen la voluntat de revertir les desigualtats, l'exclusió i la pobresa a Catalunya i que impulsen des del 2016 Òmnium Cultural, Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) i COOP57.

En aquesta ocasió, s'ha reconegut el projecte 'Els drets en ruta' de Fruita amb Justícia Social, ja que s'ha valorat que "defensa qui ens alimenta i vetlla pel nostre país" i vol ajudar a les persones migrants, ha dit la membre de la junta d'Òmnium, Mariona Lladonosa. En aquest sentit, ha recordat que el "25%" de la població catalana viu en risc de pobresa i exclusió, mentre que aquesta xifra puja fins al "50%" quan es tracta de persones d'origen migrant.

"Ens sembla especialment important reconèixer iniciatives transformadores com la de Fruita amb Justícia Social a l'hora de teixir iniciatives compartides entre entitats i col·lectius per revertir les desigualtats, la pobresa i l'exclusió", ha conclòs Lladonosa.