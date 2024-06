Quaranta cardiòlegs es formen en un curs a Lleida

Una quarantena de Metges Interns Residents (MIR) de Cardiologia de tot l’Estat van participar en un curs d’aquesta especialitat que va oferir el Servei de Cardiologia de Lleida els dies 6 i 7 de juny al Monestir de les Avellanes, a la comarca de la Noguera. Es tracta de l’onzena edició d’aquest curs de Cardiologia Clínica, que està impartit per professors que són líders nacionals de cada una de les àrees que comprèn aquesta especialitat mèdica. La dinàmica de la sessió es va centrar en col·loquis per part d’experts i l’anàlisi de casos clínics explicats pels mateixos residents. Aquest curs ha servit al llarg dels últims anys per formar la plantilla del servei de Cardiologia de Lleida. De fet, fins a un total de set residents que han passat per aquesta formació han acabat sent membres de l’equip i sis encara en formen part.