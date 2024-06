La secció local d’ERC a Lleida, en contra de "qualsevol pacte" amb el PSC al Parlament

Imatge de la directiva de la secció local d’ERC Lleida, presidida per Xavier Biosca.ERC LLEIDA

La secció local d’ERC a Lleida està en contra de "qualsevol pacte amb el PSC en el Parlament de Catalunya", demana mantenir "la coherència i integritat" dels principis del partit i diu "no tenir por" d’una repetició electoral. Així ho assegura l’àrea local d’aquesta formació en un comunicat que han fet públic, després de debatre-ho en assemblea fa uns dies, en relació amb un possible pacte entre els republicans i el PSC per facilitar la investidura de Salvador Illa .

La secció local d'ERC a la capital assegura que la missió del partit al Parlament "és defensar els drets i llibertats dels ciutadans de Catalunya, treballar per a la independència del nostre país i promoure polítiques progressistes que beneficiïn al conjunt de la societat catalana". Consideren que un pacte amb el PSC "seria incompatible amb aquests objectius" i remarquen que "no tenim cap por de sotmetre’ns al veredicte de les urnes perquè sabem que la nostra lluita per una Catalunya lliure, justa i republicana és la que compta amb el suport majoritari del nostre poble".

Per tot això, la secció local dels republicans a Lleida fa una crida "a mantenir la coherència i la integritat dels nostres principis, rebutjant qualsevol aliança amb aquells que han actuat en contra de la voluntat democràtica del poble català." Al seu torn, demanen a la direcció nacional "seguir treballant per una Catalunya independient i republicana, mantenint-se fidel als valor que ens defineixen com a partit".