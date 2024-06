Salut tancarà finalment 157 llits d'hospitals de Lleida aquest agost

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els hospitals públics de la regió sanitària de Lleida (Arnau i Santa Maria, i el concertat Mi NovAliança) tancaran 157 llits durant la segona quinzena d’agost. El conseller de Salut, Manel Balcells, va definir ahir aquest període com “el punt màxim de vacances”, en el qual Lleida tindrà en servei 425 dels 582 llits hospitalaris públics, un 73% del total. Al juny es mantindran tots operatius, i el primer tancament de 99 llits es farà l’1 de juliol. El 16 de juliol se’n tancaran trenta més, un total de 129, per la qual cosa en quedaran 453 de disponibles (el 77,8%) fins a la segona quinzena d’agost, quan s’assolirà el pic de 157 llits tancats. Al setembre se’n recuperaran 28 i a mitjans de mes se n’obriran 11 més, de manera que el 16 de setembre en quedaran oberts 464 (el 79,7%).

D’altra banda, Salut no tancarà aquest estiu cap dels 163 llits de la regió de l’Alt Pirineu i Aran. Els tancaments de llits han estat habituals durant els estius per les vacances del personal, encara que els dos últims anys només es va prescindir d’uns quants a Lleida, amb l’objectiu de recuperar l’activitat retardada per la pandèmia i mitigar l’alta pressió a Urgències. Professionals de l’Arnau van denunciar la setmana passada que l’hospital podria tancar fins a noranta llits (tres plantes) aquest estiu i que reduirà l’activitat dels quiròfans, així com que no podran fer nous contractes de substitució per culpa de les limitacions pressupostàries que hi ha.

Per la seua part, els centres d’Atenció Primària del pla tindran durant l’estiu quatre metges, 19 infermeres i 23 administratius més amb jornades de 36 hores setmanals durant un mes. Al Pirineu hi haurà un metge i una infermera més. Aquesta quantitat no permet ni de lluny cobrir les substitucions per vacances, per la qual cosa els professionals dels CAP hauran d’assumir els pacients i tasques dels seus companys. A tot Catalunya, els tancaments afectaran com a màxim un de cada cinc llits a l’agost. Els reforços als CAP seran de 253 professionals, destinats sobretot als centres de la costa. Balcells va admetre que només es podran fer substitucions en llocs “puntuals”, però va confiar que l’increment d’activitat dels primeres mesos de l’any no farà créixer les llistes d’espera a finals d’any.