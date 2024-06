UP reclama un pla pilot per contractar de manera excepcional temporers sense papers davant la falta de mà d'obra

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos reclama al govern espanyol que posi en marxa un pla pilot perquè persones amb situació irregular residents a Catalunya puguin obtenir permisos excepcionals de feina per treballar a la campanya de la fruita. Això, davant les dificultats que el sector ja s'està trobant per contractar temporers. Per una banda, perquè arriba gent sense papers que no poden contractar, però també perquè treballadors que tenien en anteriors campanyes i que tenen l'obligació d'avisar-los els diuen que no. A més, també denuncien que treballadors amb papers s'estan trobant amb dificultats administratives per renovar la seva situació. En una bona campanya, com la que el sindicat preveu enguany, fan falta uns 30.000 treballadors al camp.