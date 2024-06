Alarma a l'avinguda Blondel al sortir fum d'un portal

Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar ahir per una alerta d’incendi en un bloc d’habitatges a l’avinguda Blondel. L’avís alertava que sortia fum del portal, però els efectius no van poder trobar-ne l’origen, per la qual cosa van procedir a fer tasques de ventilació de l’escala de l’immoble. L’actuació va causar expectació entre els vianants que hi havia per la zona. La Urbana va precintar la zona per poder facilitar el servei.