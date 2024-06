Comença la campanya informativa sobre les Zones de Baixes Emissions en municipis com Lleida

detail.info.publicated redacció / acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Generalitat engega aquest dissabte una campanya informativa per donar a conèixer les Zones de Baixes Emissions (ZBE) i els seus beneficis per a la salut pública i el medi ambient. La campanya, que s'ha elaborat amb la col·laboració de l'ATM de Barcelona en la redacció dels plecs i el seguiment en la producció, duu el lema ‘Zones de Baixes Emissions, menys fum, més salut’, s'adreça a la població dels municipis catalans de més de 20.000 habitants, que, abans d’acabar l’any 2025, hauran d'implantar obligatòriament aquestes zones. A Catalunya hi ha 23 municipis de més de 50.000 habitants i 67 que en tenen més de 20.000, i tots presenten superacions d’algun dels valors límit de qualitat de l’aire.

La campanya s'ha elaborat en format de reportatge, seguint l'estil del conegut actor Quim Masferrer, que la protagonitza. D'aquesta manera, es busca que la ciutadania entengui què són les ZBE, quins vehicles hi podran circular i quines alternatives de mobilitat sostenible hi ha disponibles, en un llenguatge planer i proper. Els anuncis dissenyats responen a les principals inquietuds sobre les ZBE, com ara què passa amb les persones que no poden utilitzar un cotxe no permès o amb les que tenen problemes de salut. En aquest sentit, la campanya posa de manifest que les ZBE són, sobretot, una eina per a protegir la salut de les persones i millorar la qualitat de vida a les ciutats.

Per tal de garantir una bona cobertura, s'han creat peces informatives generalistes per a tot Catalunya, així com materials específics per a cada municipi. A partir del dia 15 al web www.zbe.cat s’hi podrà trobar més informació sobre aquestes zones i les seves implicacions.

Compromís per a la salut pública

L’impuls de les ZBE s'emmarca en l'Acord per a la millora de la qualitat de l'aire a Catalunya, signat el març de 2022, en el marc de la Tercera Cimera de la Qualitat de l’Aire, per la Generalitat, els ajuntaments de més de 20.000 habitants, les diputacions, entitats municipalistes, gestors d'infraestructures i els principals agents socials i econòmics de Catalunya, per reduir un 15% les emissions d'òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió (PM) el 2025 respecte del 2019, i assolir progressivament els nivells de qualitat de l'aire recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). L’acord concreta els municipis que han de crear i posar en marxa una ZBE i estableix una política informativa i comunicativa comuna, conjuntament amb una campanya general per part de la Generalitat, per acompanyar la implantació d’aquestes zones, que és la que ara comença.

La coordinació de la implantació l’està realitzant el Departament d’Acció Climàtica, que va aprofitar el grup de treball existent entre els municipis i el Govern sobre qualitat de l’aire i la mobilitat, i des de fa temps s’hi ha estat treballant en els àmbits tècnic i polític. Paral·lelament, ha desenvolupat el nou Pla de qualitat de l’aire, horitzó 2027, que està previst que el Govern aprovi en breu, i que inclou criteris comuns sobre les ZBE per a les ciutats on s’han d’implantar.

El Pla estableix, entre d’altres aspectes, que els projectes de ZBE hauran d’incorporar el cronograma d’implementació previst pel municipi, la superfície mínima d’aquestes àrees (que pot ser d’implantació progressiva), el contingut dels projectes i les restriccions de l’accés de vehicles. També regula el sistema de seguiment de l’evolució de la qualitat de l’aire, el registre català de vehicles autoritzats i la plataforma per a la gestió de les autoritzacions excepcionals d’accés.

Municipis de més de 20.000 habitants

Els municipis de Catalunya amb més de 20.000 habitants que, segons la normativa estatal i l'Acord per a la millora de la qualitat de l'aire a Catalunya, estan obligats a implantar ZBE són Amposta, Badalona, Banyoles, Barberà del Vallès, Barcelona, Blanes, Calafell, Cambrils, Castellar del Vallès, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Masnou, El Prat de Llobregat, El Vendrell, Esparreguera, Figueres, Gavà, Girona, Granollers, Igualada, Les Franqueses del Vallès, L'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Lloret de Mar, Manlleu, Manresa, Mataró, Martorell, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Olesa de Montserrat, Olot, Palafrugell, Pineda de Mar, Premià de Mar, Reus, Ripollet, Rubí, Sabadell, Salou, Salt, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, Sitges, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Valls, Vic, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vila-seca i Vilassar de Mar

La ciutat més poblada de la llista és Barcelona, amb més d'1,6 milions d'habitants, i el municipi menys poblat és Sant Quirze del Vallès, amb poc més de 20.000 habitants. Algunes d'aquestes localitats ja han implementat les seves pròpies ZBE, mentre que d'altres encara estan en procés de definir-ne l'àmbit i el calendari.