La Guàrdia Urbana de Lleida denuncia 33 conductors de patinet elèctric en una setmana

La Guàrdia Urbana de Lleida ha denunciat en una setmana un total de 33 conductors de patinets elèctrics. La majoria de les sancions s'han imposat per no respectar la normativa de mobilitat com circular per zones no permeses o amb un número de persones transportades superior al de les places del vehicle, així com per utilitzar mòbils o auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula i conduir de nit o en situacions amb poca visibilitat sense que el vehicle disposi de llum ni que l’usuari porti roba o elements reflectants. Els agents han detectat les infraccions en el marc d'una campanya intensiva amb uns dies de vigilància específics en diferents zones de la capital del Segrià.

La Guàrdia Urbana de Lleida ha intensificat la vigilància i el control a conductors de vehicles de mobilitat personal (VMP) amb l’objectiu de conscienciar els usuaris sobre la necessitat de complir la normativa vigent i denunciar les infraccions, especialment la circulació per voreres i altres llocs no autoritzats.

La voluntat del cos policial és donar continuïtat als controles en altres vies i carrers on es detectin un major nombre d'infraccions.