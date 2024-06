L'ajuntament de Lleida anul·larà el bus directe de Magraners al centre després de dos mesos per poc ús

L’ajuntament de Lleida anul·larà l’autobús llançadora que connectava el barri de Magraners amb el centre de la ciutat durant el matí per falta d’usuaris tot just dos mesos després de posar-lo en marxa.

Així ho va informar ahir la tinenta d’alcalde, Cristina Morón, a la comissió informativa de Seguretat i Mobilitat, en la qual va detallar que aquest servei estarà actiu fins que acabi el curs escolar. Llavors, l’autobús s’utilitzarà en una altra línia en la qual hi hagi més demanda.

Morón va assenyalar que aquest servei “era una prova pilot que vam impulsar per testejar el nou model de servei de busos i els vehicles llançadora eren una demanda dels veïns de Magraners, motiu pel qual vam decidir fer-la en aquest barri”. Tanmateix, va admetre que “l’ús d’aquest servei no ha estat l’esperat, per la qual cosa tenim previst resituar el bus llançadora en altres zones en les quals hi hagi més demanda de transport públic”.

En aquest sentit, la tinenta d’alcalde va assenyalar que “si volem avançar en una ciutat més sostenible i implementar mesures per reduir la contaminació hem d’oferir aquest tipus de serveis mitjançant el transport públic, però per a això la ciutadania ha de canviar els hàbits de mobilitat, sabem que no és fàcil, però és necessari”.

Aquest autobús llançadora es va estrenar el 2 d’abril passat. El servei el presta la línia L7D, que ofereix cinc viatges per sentit a primera hora del matí entre les 7.00 i les 9.15 hores tots feiners i surt des de la plaça de la Magrana i acaba a l’estació de trens i el primer mes en actiu va registrar uns deu viatgers al dia.

Cal recordar que el gerent d’Autobusos de Lleida, Carlos Soldevilla, ja va avançar en el dia de l’estrena que el bus llançadora funcionaria com a prova pilot dos mesos i que, a partir de llavors, decidirien si mantenir-lo o no.

Junts pregunta per la ubicació i els costos de les noves cotxeres

El grup de Junts va preguntar ahir al govern municipal del PSC quina serà la ubicació de les noves cotxeres dels autobusos urbans, el cost que suposarà la construcció i si comptaran amb carregadors elèctrics. És una de les 22 preguntes que van presentar a la comissió de Mobilitat, en què també demanen saber els detalls sobre la futura licitació del servei de busos i si el consistori disposa d’un estudi de parades i freqüències. També va preguntar quan entraran en funcionament els vuit autobusos elèctrics adquirits durant el passat mandat.

Ateses més de deu consultes al centre operatiu de la Mariola

El centre operatiu de la Guàrdia Urbana al barri de la Mariola ha atès en nou dies una desena de consultes de veïns i entitats de la zona. Segons va informar la tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, en la comissió d’ahir, entre el 3 de juny i dimecres passat “s’han fet cinc atencions a particulars, al mateix nombre d’entitats del barri i una denúncia de l’associació de veïns del Turó de Gardeny”.

Unes xifres que per a Morón són satisfactòries i que demostren que aquest operatiu “funciona bé”. Aquest dispositiu va entrar en funcionament la setmana passada i té la seu al local social de la Mariola. Allà, dos agents de la Urbana atenen consultes i denúncies de dilluns a divendres, entre les 11.00 i les 12.00 hores i de 17.00 a 18.00 hores. Al seu torn, vuit agents de la Unitat Polivalent Operativa patrullen els carrers des de les 19.00 hores fins a la matinada, i també durant els caps de setmana.