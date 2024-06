Barri jueu en hores molt baixes

Els vestigis de la Cuirassa, l’antic barri jueu de Lleida situat al Centre Històric i habitat entre els segles XII i XV, han tornat a ser objecte d’incivisme i algunes zones simplement estan degradades. A les passarel·les es poden observar pintades, diversos cartells informatius estan en mal estat i són illegibles i hi ha tubs tallats penjant o tirats a terra. En alguns punts ahir a mig matí es podien veure llaunes, papers, bosses de plàstic i paquets de tabac. A més a més, a prop de l’accés per l’ascensor des de la Costa del Jan hi ha dos vidres trencats i les zones verdes es troben en un estat extremament sec.

La Paeria reconeix que aquest espai pateix vandalisme i afirma que ja ha encarregat la substitució dels vidres trencats, que ja havien estat destrossats en altres ocasions, i que ha donat avís a l’empresa de manteniment perquè actuï en la neteja i la vegetació.Aquest parc de 6.000 metres quadrats que allotja les restes de la Cuirassa va ser inaugurat el 2018 i va costar 1,1 milions. Són visitables paviment, clavegueram i fonaments de cases de l’antic carrer Soquet (segle XIII), vestigis de l’antiga plaça Juderia i els dipòsits d’un taller de pergamins. Aquestes restes van ser descobertes durant les excavacions entre el 2015 i el 2017, igual que les d’una casa que va pertànyer a jueus acabalats que va ser incendiada pels cristians en el pogrom del 1391, i que sempre ha estat coberta per una lona. Per protegir-les de l’incivisme, l’any passat la Paeria va instal·lar-hi una tanca perimetral i en l’actualitat estan envoltades de matolls ressecs. En aquesta zona estan previstes més excavacions.