Cau el líder d’una secta que ‘va captar’ una víctima en un curs a Lleida

La Guàrdia Civil ha desarticulat una secta destructiva que operava a la localitat saragossana d’Escatrón amb la detenció de quatre persones, entre els quals el líder, Igor Plaza. Una de les víctimes va relatar ahir a 3Cat que el va conèixer a través d’un pòdcast sobre “disseny humà” i es va apuntar a un dels cursos a Lleida el 2019.

El guru, de 46 anys, descrivia el món com un lloc hostil i, segons la Guàrdia Civil, afirmava que s’acabaria el 2027. “Ell ens donava una altra opció de vida, en la qual la ment estaria relaxada, connectada, i tot estaria en harmonia”, va recordar aquesta víctima a l’entrevista 3Cat. “Amb Evol [nom de la secta] et deien que canviaria el món, la manera de veure la vida, que seria una comunitat en què tot seria diferent”, relata. Llavors, va començar a demanar diners als seus adeptes amb quantitats que arribaven als 60.000 euros.

També era agressiu, ja que algunes de les víctimes van patir agressions físiques. “Se li tenia molta por”, afirma aquesta víctima. La jutge de Casp va decretar l’ingrés a presó provisional per a Plaza per associació il·lícita i estafa. A més, al màxim responsable se li atribueixen també delictes d’amenaces, coaccions i lesions. Les altres detingudes, la seua mare, la seua parella i una amiga, van quedar en llibertat amb càrrecs. De moment hi ha vuit denúncies, sis a Barcelona, però no es descarta que n’hi hagi més.