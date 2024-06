Detingut un lleidatà que Estat Islàmic havia reclutat online

La Guàrdia Civil i l’FBI han desarticulat l’estructura online més gran de difusió de propaganda d’Estat Islàmic (EI) amb la detenció de nou persones, entre les quals un veí de Lleida que s’havia radicalitzat a través d’aquest sistema online de propaganda i es disposava a viatjar al Sahel. Aquest individu, d’origen magrebí, va ser arrestat el gener passat quan ja es trobava a l’aeroport del Prat, a Barcelona, per viatjar a zona de conflicte després d’assolir l’últim estadi del procés de radicalització jihadista. Els agents el van arrestar poc abans d’embarcar després que seguissin ja la seua activitat des de la capital del Segrià. Amb aquest arrest va començar tota l’operació que es va saldar amb uns altres vuit detinguts a Algesires (Almeria), Antas (Almeria) i Salt (Girona).

Aquesta operació internacional, coordinada des d’Europol i Eurojust, ha acabat amb l’acció més gran fins al moment contra l’estructura de propaganda online associada a l’organització terrorista Estat Islàmic. En concret, el seu objectiu ha estat contra les denominades Terrorist Operated Websites (TOW). La investigació es va iniciar a Espanya el 2022 després de detectar-se la traducció a l’espanyol de continguts terroristes vinculats a l’esmentada organització terrorista en l’entitat mediàtica Fundació I’Lam i ha acabat amb l’actuació contra els servidors que allotjaven aquests continguts. Fruit de les investigacions, que es van portar a terme també a Lleida, s’ha pogut constatar que els responsables d’aquesta fundació són els mateixos creadors d’altres entitats mediàtiques afins a l’EI. En particular els webs Al-Raud, Fahras i Alfajr, així com d’altres plataformes similars amb activitats que es remunten al 2015, operant totes aquestes en l’actualitat sota la denominada xarxa Shar al-Khilafa.Aquesta fundació oferia aquest contingut jihadista en fins a 30 idiomes. A través dels webs als quals portava I’Lam, els detinguts, entre els quals el de Lleida, podien accedir a manuals de fabricació d’explosius, promptuaris per atacar en esdeveniments i tota mena de jaculatòries justificatives de la violència. Fins i tot amb material per a nens.Així mateix, els investigadors han pogut constatar el finançament de l’entramat mitjançant l’ús sistemàtic de diferents criptomonedes, amb campanyes de finançament des dels mateixos webs investigats amb l’enviament de codis QR. Segons els investigadors de la Guàrdia Civil, malgrat que no hi ha un perfil únic dels consumidors d’aquests missatges, els organitzadors d’aquestes plataformes es beneficien de la vulnerabilitat.