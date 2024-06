Detenen un menor a Lleida per robar una moto i conduir-la sense carnet

detail.info.publicated Redacció

Agents de la Guardia Urbana de Lleida van detenir dissabte passat un menor per conduir una moto sense permís. Els fets van tenir lloc sobre les 23.20 hores, quan uns agents que patrullaven per la llera del riu Segre van observar una motocicleta amb dos ocupants que no portaven el casc. Quan s'hi van atansar, els dos nois van fugir en direccions oposades. Un dels dos, el conductor, va ser aturat a l’avinguda Tortosa a l'altura del número 86. Després d'investigar-ho, els agents van comprovar que la motocicleta havia estat sostreta i que el conductor era menor d’edat, motiu pel qual no podia tenir cap permís de conduir, a banda d’avisar la seva mare. Per aquests motius, la patrulla va procedir a detenir-lo com a presumpte autor d’un delicte de robatori d’ús de vehicle i conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir.