La Paeria ha donat 163 ajudes aquest curs per facilitar a nens l'accés al lleure

La Paeria ha concedit 163 ajudes des del mes de setembre passat per facilitar als infants l’accés al lleure “en activitats universals”, com a part del nou model d’atenció a la infància i adolescència que va presentar ahir i preveu implementar durant aquest any. El seu objectiu és que els fills de les famílies amb més dificultats socioeconòmiques accedeixin a activitats “universals”, és a dir, al costat de la resta de nens i no en espais específics per al seu perfil. Aquesta “transformació” comportarà que els Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) de la ciutat, que fins ara servien de “centres oberts” per a canalla en situació de risc, es converteixin en espais d’“intervenció directa amb les famílies”. Així, es posarà el focus en elles per “empoderar-les perquè siguin les que han de fer que les coses canviïn”, segons va explicar l’alcalde, Fèlix Larrosa.

Amb un pressupost augmentat un 30% fins als 1.386.133 euros, el projecte s’estendrà a tota la ciutat després d’haver-se provat a Balàfia, va assenyalar el tinent d’alcalde Carlos Enjuanes. La metodologia s’ha desenvolupat en col·laboració amb una càtedra de la Universitat de Lleida (UdL) liderada per Maria Àngels Balsells, que va explicar que “consisteix en un treball molt participatiu i intensiu amb les famílies durant un any”.