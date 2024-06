Presenten el pla local contra les violències masclistes

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va presidir ahir la presentació del Pacte Local contra les Violències Masclistes, acompanyat de la quarta tinenta d’alcalde i regidora de Bon Govern i Polítiques Feministes, Carme Valls. Un pacte que es preveu aprovar en el pròxim ple municipal amb el suport de tots els grups a excepció de Vox. Aquest any vol incidir en les entitats o clubs esportius i també en les associacions veïnals perquè siguin altaveu i referència per a la ciutadana. Així, en la presentació d’ahir hi va haver representants de la FAVLL i de diferents clubs esportius.

Per la seua part, Marina Graell, capitana del Lleida Handbol, va reivindicar el “s’ha acabat” per rebutjar les violències masclistes en tots els àmbits. Qualsevol persona podrà adherir-se al pacte, que vol ser una eina de conscienciació i, a més, incloure mesures actives. Com a exemple, Valls va explicar que es farà una auditoria dels equipaments esportius amb una perspectiva de gènere o que els establiments adherits puguin ser un espai segur per a les víctimes de violència masclista. Per la seua part, el grup del Comú proposa que es reforci la prevenció.