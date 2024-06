Demanen cerca i captura per a un acusat de maltractaments

La Fiscalia va sol·licitar ahir a l’Audiència de Lleida que dicti una ordre de recerca, captura i ingrés a la presó per a un home acusat de maltractar i pegar reiteradament a la seua parella després que no es presentés al judici. El tribunal va suspendre la vista oral per la incompareixença de l’acusat i haurà de decidir ara si emet l’ordre que van sol·licitar tant el Ministeri Públic com l’acusació particular per garantir d’aquesta forma la seua presència en la vista oral davant de la incompareixença “injustificada”. En canvi, la lletrada de la defensa va demanar a les magistrades que no acordessin aquesta mesura i que citessin de nou l’acusat.

La Fiscalia sol·licita una condemna de cinc anys i mig de presó pels delictes de violència física i psíquica habitual, mals tractes en l’àmbit familiar i lesions. Els fets haurien tingut lloc a Tremp. La dona va presentar denúncia el 2021 i va relatar que havia estat maltractada físicament i psicològicament durant anys per la seua parella. Pel que sembla, li pegava, la tirava a terra i fins i tot va arribar a trencar-li una dent. “Et tiraré per la finestra”, “no serveixes per a res”, “fastigosa”, li hauria dit.