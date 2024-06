Una 'nova' potabilitzadora tractarà l'aigua de la ciutat

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) preveu licitar aquest agost les obres per reformar la potabilitzadora que va inaugurar el 2010 juntament amb el pantà de Santa Anna i mai no es va utilitzar, ja que l’última gran sequera del 2008 va acabar i va deixar de ser necessària per tractar els problemes de terbolesa de l’aigua que hi va haver a causa del descens de les reserves. Ho va explicar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va detallar que les obres per restaurar-la tindran un pressupost màxim de 900.000 euros i necessitaran uns 12 mesos d’execució. Larrosa va presidir ahir una assemblea ordinària de la Mancomunitat d’Aigües de Pinyana, formada per 21 municipis que es proveeixen de l’embassament de Santa Anna, en la qual van acordar congelar les taxes de proveïment fins que no es faci una anàlisi de costos de la potabilitzadora “per veure quin model econòmic acompanya la posada en marxa”, que l’alcalde preveu per al 2026. En la reunió també es va constatar que el consum d’aigua de la mancomunitat s’ha reduït un milió de metres cúbics des del 2015 (14,9 milions) fins al 2023 (13,9). També es van liquidar els comptes del 2023, que van deixar un romanent de 2,8 milions, i es va aprovar el pròxim pressupost, de 2,7 milions. “L’entitat és solvent, sanejada, i té la missió de gestionar l’aigua d’altíssima qualitat que arriba i el seu sistema de distribució”, va concloure Larrosa.