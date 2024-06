Agredeix un home amb un cúter i un esprai pebre al barri de la Mariola de Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest divendres a la matinada a la Mariola un home de 35 anys acusat d’agredir-ne un altre amb un cúter i un esprai pebre en el transcurs d’una discussió perquè suposadament el primer no volia tornar una bicicleta. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de lesions amb arma blanca i apropiació indeguda.

Els fets van tenir lloc cap a les 2.00 hores quan la Guàrdia Urbana va ser alertada d’un aldarull al carrer Venus. Quan van arribar, els agents es van entrevistar amb els implicats. Un presentava un tall en una mà. Va explicar que havia estat agredit per un individu al reclamar-li una bici que no era seua. Va explicar que l’havia tallat a la mà amb un cúter i que l’havia ruixat amb gas pebre. Davant d’això, els agents van procedir a la detenció de l’altre home com a suposat autor de l’agressió. A més, li van imputar un delicte d’apropiació indeguda. El tall que tenia la víctima no era de gravetat.

El de la matinada d’ahir no és el primer incident que es produeix aquesta setmana en aquest carrer. La Policia Local va arrestar dilluns a la nit dos homes de 37 i 42 anys acusats de protagonitzar un aldarull i agredir els agents. Els dos individus van ser arrestats com a presumptes autors de sengles delictes d’atemptat als agents de l’autoritat i amenaces. Els fets van tenir lloc cap a les 22.35 hores quan una patrulla va acudir al carrer Venus al ser requerida per la presència d’unes persones que provocaven molèsties veïnals. Els agents van localitzar tres sospitosos, dels quals dos van reaccionar de forma violenta i van haver de ser reduïts. Davant d’això, van ser arrestats.

Centre operatiu policial al barri des del 3 de juny

La Mariola disposa des del 3 de juny d’un centre operatiu permanent de la Urbana. La Paeria el va posar en marxa davant la petició dels veïns després de registrar-se diversos episodis violents. Compta amb dos agents de proximitat al matí i a la tarda i a partir de les 19.00 hores hi ha vuit efectius de la Unitat Polivalent Operativa cada dia fins a la matinada. A més, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va anunciar dimarts que el Barri Antic comptarà amb un altre centre a partir del mes de setembre.