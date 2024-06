Més de 81.000 viatgers utilitzen els nous Avlo de la línia de Lleida en un mes

Uns 81.000 viatgers han utilitzat els nous trens Avlo S106 de Renfe que donen servei al corredor Barcelona-Lleida-Madrid el seu primer mes de funcionament, segons va informar ahir la companyia ferroviària. Aquests combois es van estrenar el passat 21 de maig i van suposar un augment de les places de baix cost de la companyia a Lleida. I és que els nous Avlo S106 tenen una nova distribució de seients per guanyar aforament, passant de dos places per costat a dos i tres, la qual cosa permet incrementar els seients fins als 581 i són els trens d’alta velocitat amb més capacitat de l’Estat. En aquest sentit, la posada en marxa d’aquests vehicles va suposar per a Catalunya un increment del 17% de la places d’alta velocitat de Renfe de baix cost.

De les dos noves freqüències dels trens Avlo, una és en direcció a Barcelona amb sortida a les 17.35 hores i una altra cap a Madrid, a les 20.59 hores. La companyia va substituir els AVE que cobrien aquestes freqüències amb trens del nou model S106. Aquests dos Avlo s’afegeixen als dos que ja unien Lleida amb les capitals, a les 21.35 hores amb destinació a Barcelona i a les 10.59 hores en sentit contrari. Amb el nou model de combois, Lleida guanya unes 3.000 places a la setmana d’alta velocitat i els preus poden arribar a ser fins un cinquanta per cent més barats que els dels AVE.