Classes de mandarí per a noranta alumnes de Lleida d'origen xinès

La majoria dels alumnes que cada dissabte durant el curs han anat a classes de mandarí van nàixer a Lleida però són d’origen xinès. Solen parlar aquesta llengua a casa amb la seua família, però per aprendre-la de manera formal van a les classes que organitza a l’escola Fedac l’Acadèmia del Llenguatge i la Cultura Xinesa de l’Associació de Paisans Xinesos a Lleida. Són al voltant de noranta i ahir van participar en una acolorida festa de fi de curs i de graduació dels estudiants de sisè nivell, també a les instal·lacions del col·legi Fedac, a la qual van assistir els seus familiars.

Anna Rong, de l’Associació de Paisans Xinesos, detalla que els estudiants de mandarí estan escolaritzats en diferents centres educatius de la ciutat de Lleida i també en altres poblacions del Segrià, com Alcarràs. Apunta que aquest any n’hi ha hagut fins i tot un de Tremp. Les classes tenen una durada de quatre hores els dissabtes i estan dividides per nivells fins al sisè, que és el més alt. Hi assisteixen des dels més petits que van a educació Infantil fins a adolescents de 15 i 16 anys que cursen ESO. A més, com a projecte de futur volen oferir classes de mandarí per a lleidatans, tal com va corroborar també el director de l’entitat, Changfeng Ji.