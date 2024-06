Aquestes són les lectures recomanades per Educació per a Batxillerat

detail.info.publicated segre detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Conselleria d’Educació de la Generalitat ha enviat als centres educatius catalans un "document d’orientacions per al treball de lectura guiada" en les matèries comunes de Batxillerat de Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura. El document explicita que "l’objectiu de l’educació literària és atansar a l’alumnat el patrimoni literari, promoure i incentivar la lectura literària i fomentar una reflexió crítica i analítica dels textos que permeti conèixer a fons l’art de la literatura", ha informat el departament aquest dimecres en un comunicat.

La Generalitat ha assegurat que aquestes indicacions serviran perquè els departaments lingüístics dels instituts puguin començar a preparar el pròxim curs.

Cada centre haurà de seleccionar un mínim de dos obres rellevants del patrimoni literari per a cada curs i assignatura, que els alumnes hauran de llegir senceres, i els centres podran escollir addicionalment altres obres, sempre que pertanyin al patrimoni literari. En el primer curs de Batxillerat, es llegiran i analitzaran obres des de l’Edat Mitjana fins l’últim quart del segle XIX, i en segon curs, des de l’últim quart de segle del XIX al segle XXI, atenent la definició de patrimoni cultural que fa el currículum. La Generalitat recomana que la selecció d’obres completes i de fragments tingui en compte la diversitat de gèneres literaris i de temes i la presència d’autores, i suggereix realitzar itineraris literaris sobre temes com la dona, l’amor, la naturalesa o la ciutat com espai, entre d’altres.

Literatura catalana

Entre les obres de Literatura catalana que figuren en la llista de recomanacions es troben en poesia 'Canigó' de Jacint Verdaguer, 'El cor quiet' de Josep Carner, 'Llibre de meravelles' de Vicent Andrés Estellés, 'Cementiri de Sinera' de Salvador Espriu, mentre que en prosa figuren 'La plaça del Diamant' de Mercè Rodoreda, 'Contraban i altres narracions' de Josep Pla, 'L’escanyapobres' de Narcís Oller, una selecció d’episodis de 'Tirant lo Blanc' de Joanot Martorell i 'Solitud' de la Víctor Català.

En l’apartat de teatre, figuren 'Terra Baixa' d’Àngel Guimerà, 'Antígona' de Salvador Espriu' i 'Revolta de bruixes' de Josep Maria Benet i Jornet, i en les tres categories a les obres suggerides apunten que es poden afegir obres d’autores.

Literatura castellana

Entre les obres de Literatura castellana, en l’apartat de poesia figuren una selecció de poemes d’El Romancero, Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora, Rosalía de Castro o Francisco de Quevedo, el 'Romancero gitano' de Federico García Lorca, i en teatre 'La Celestina' de Fernando de Rojas, 'Fuenteovejuna' de Lope de Vega, 'Luces de Bohemia' de Ramon del Valle-Inclán i 'Don Juan Tenorio' de José Zorrilla.

En l’apartat de prosa, proposa una selecció d’obres com 'El conde Lucanor' de Don Juan Manuel, una selecció de fragments de 'El Quixot’ de Miguel de Cervantes i 'La Regenta' de Leopoldo Alas Clarín, 'Los pazos de Ulloa' de Emilia Pardo Bazán, 'Crónica de una muerte anunciada' de Gabriel García Márquez, 'Nada’ de Carmen Laforet, 'Mi hermana Elba' de Cristina Fernández Cubas i 'Última tardes con Teresa' de Juan Marsé, i també apunta que es poden afegir més autores.