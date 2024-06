Tallers d'estiu per a futurs universitaris

El Campus Jove Itinera 2024 va arrancar ahir amb 145 alumnes d’ESO, Batxillerat i cicles de Formació Professional inscrits en els dotze cursos que ofereix fins al proper 5 de juliol, organitzats per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida (UdL). Hi ha programats tallers a tots els campus i al Magical, ubicat a Gardeny, entre els quals sobre tècniques per aprendre a través de jocs; diferenciar diferents cèl·lules d’animals i aïllar l’ADN; rodar un curtmetratge de ficció o adquirir eines per millorar el benestar emocional en l’adolescència.

L’objectiu d’aquesta iniciativa, que arriba a la sisena edició, és “atansar i donar a conèixer la universitat als joves, ajudant-los a descobrir aficions o la seua vocació”, segons l’organització. “És un espai dedicat a la formació, la creativitat i la diversió”, subratlla.