Ultimàtum per a 95 vehicles del dipòsit de Lleida: o es retiren en un mes o quedaran com a abandonats

La Paeria comunica als propietaris dels 95 vehicles que porten més temps al dipòsit municipal que tenen un mes per retirar-los, amb el pagament previ de les despeses de trasllat i custòdia, perquè no siguin declarats com a vehicles abandonats. L’ajuntament adverteix que si no els retiren ni formulen les al·legacions que considerin oportunes, els vehicles es declararan com a residus sòlids urbans, se sol·licitarà al centre autoritzat de tractament competent que els retiri i els gestioni en el final de la seua vida útil, i se’n tramitarà la baixa definitiva al registre oficial de vehicles de la Prefectura Provincial de Trànsit. La Paeria també pot subhastar-los públicament o adjudicar-los als serveis de vigilància i control del trànsit de l’ajuntament.

Es poden interposar recursos

L’ajuntament explica que els afectats poden interposar recursos potestatius de reposició, o bé directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos. En el cas que s’interposi el de reposició, no es podrà posar un contenciós administratiu fins que no hagi estat resolt o s’hagi produït la desestimació presumpta. La majoria dels vehicles (83) van entrar al dipòsit el 2022, mentre que sis van ingressar el 2021, dos ho van fer el 2020, un l’any 2019, cap el 2018 i tres el 2017