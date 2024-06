Vals de 60 euros a partir d'avui per a 39.562 alumnes de Lleida

El Govern català començarà a distribuir avui els vals de 60 euros per a la compra de material escolar als alumnes de Primària i, aquest any també els d’ESO, educació especial i de cicles formatius de grau bàsic, de centres públics i concertats. A la demarcació de Lleida, els rebran 39.562 estudiants i fins a 790.000 a tot Catalunya. Es tracta de dos xecs de 30 euros que es distribuiran a través de correu postal i de la plataforma valescolar.cat, des d’on es podran activar fins al 30 de novembre, va indicar ahir la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.

Es poden gastar alhora o per separat en els 1.850 establiments adherits a la iniciativa a tot Catalunya comprant elements d’escriptura i papereria, llibres de text, literatura infantil i juvenil, diccionaris, petits instruments musicals, motxilles, estotjos, jocs educatius, calculadores, auriculars, teclats i ratolins. A més, aquesta vegada les famílies també tindran l’opció de cedir-los als centres educatius per “reduir l’aportació en concepte de material escolar”.

El curs passat, en la primera edició, els vals van ser de 100 euros, només per a nens de Primària i el 91,1% els van utilitzar. En concret, un total de 424.838 estudiants van gastar 849.619 vals (un 94,2 per cent del total) per un import de 42,3 milions d’euros. Els pressupostos de la Generalitat d’aquest any contemplaven l’extensió a Secundària i que fossin de 70 euros, però al no ser aprovats els comptes, el Govern va decidir mantenir l’ampliació, però reduir l’import dels xecs.L’aFFaC (associacions federades de famílies d’alumnes de Catalunya) veu aquesta mesura “insuficient i sense sentit” i lamenta que inclogui “alumnat tant de les escoles públiques com de les privades i concertades i es distribueixi sense considerar la renda familiar ni les diferències en les quotes de material que paguen les famílies”. Remarca que al no ser dirigida a les més vulnerables, “lluny de reduir les desigualtats econòmiques, les accentua”. Creu que es tracta d’“un xec de consum que beneficia més les grans superfícies comercials” i demana destinar els diners als centres, perquè no cobrin quotes de material.D’altra banda, sis de cada deu nens i adolescents de famílies amb pocs recursos no faran activitats educatives aquest estiu, segons va denunciar la plataforma Educació 360. Calcula que dos setmanes de casal per a aquest col·lectiu costarien 44,5 milions.