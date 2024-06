Detingut per intentar agredir sexualment una dona en ple carrer a Lleida

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimecres al matí al carrer Canyeret un home que suposadament minuts abans havia intentat agredir sexualment una dona al Barri Antic, segons ha pogut saber aquest diari. Els fets van ocórrer cap a les 9.00 hores quan els Mossos d’Esquadra van ser alertats d’un intent de violació al carrer Sant Andreu.

Pel que sembla, un home va abordar una dona que estava en un portal amb la intenció d’agredir-la sexualment. La dona va cridar demanant auxili i l’individu va fugir. Fins al lloc dels fets van acudir diverses patrulles i la víctima en va facilitar una descripció als agents, que la van passar a la resta d’unitats desplegades per la zona.

Poc després, una patrulla del Grup Regional de Delinqüència Urbana (els denominats Fura) va arrestar el presumpte assetjador al carrer Canyeret a les proximitats dels jutjats. Va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual en grau de temptativa. La unitat Fura són agents de paisà que patrullen d’incògnit, especialment per aquelles zones en les quals es registren robatoris i furts, com ara l’Eix Comercial o el Barri Antic.