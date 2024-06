“Lectura i escriptura són claus”

“Cada polític arriba amb vocació de fundador, de creador. Cada conseller d’Educació vol refer les coses i de vegades hem tingut polítiques que semblaven donar bons resultats, però no es continuen. Els polítics van i venen, però els mestres són els veritables propietaris de l’educació.” És l’opinió del prestigiós pedagog Gregorio Luri, que ahir va participar en la clausura de la trobada formativa del grau d’Educació Primària Dual de la Universitat de Lleida, a la qual van assistir professors de la facultat, mentors dels centres formadors i els estudiants que seran futurs mestres.

Luri va aconsellar als docents “no copiar” pràctiques pedagògiques. “Els altres països poden fer les coses bé o malament, però el que ens interessa de veritat és el que fem nosaltres. L’essencial són les pràctiques reflexives, avaluar i crear les nostres”, va afirmar, i va instar a “no confondre el que és nou amb el que é bo”. Va posar com a exemple un col·legi de Nova York que va millorar molt el nivell aplicant, de manera adaptada, un mètode “d’un col·legi de monges dels anys cinquanta”.Així mateix, va incidir que “la lectoescriptura és cada vegada més bàsica, perquè el que no sabem dir simplement no ho coneixem”. “D’idees més o menys borroses tots en tenim un munt, el que importa és si sabem expressar-les, argumentar-les. La lectura és essencial i de vegades l’escriptura es presenta com el parent pobre, quan té una virtut d’extraordinària rellevància. No és només un mitjà per poder transmetre idees, sinó per tenir idees, i estic convençut que aquest mitjà no té substituts”, va subratllar. Va dir que tercer de Primària és el curs clau perquè “els nens passen d’aprendre a llegir a aprendre llegint” i per a això veu bàsic tenir un vocabulari ric. D’altra banda, també va alertar d’una normalització de la “percepció social que les matemàtiques i la física són difícils” i va avisar que la intel·ligència artificial pot generar informació “sense criteri”. Però, malgrat tot, va animar els docents a “no desmotivar-se davant de la situació actual que pateix l’educació”.

Educació envia una llista de lectures per a Batxillerat

Educació ha enviat als centres un document d’orientacions sobre les lectures de les matèries comunes de català i castellà a Batxillerat. Aquestes indicacions arriben després de la polèmica per la supressió de les lectures obligatòries comunes el curs que ve. Cada centre ha de seleccionar un mínim de dos obres, que els estudiants hauran de llegir senceres, i es treballarà la lectura guiada i compartida a l’aula. A més a més, podran incorporar també lectures addicionals. A primer de Batxillerat planteja obres des de l’edat mitjana a l’últim quart del segle XIX i a segon, des d’aleshores fins al segle XXI. Els docents podran tenir en compte el patrimoni literari del seu territori. Es recomana seleccionar obres completes i fragments de gèneres i temes diversos i incloure autores, així com afegir contextualització històrica i cultural. A la llista per a català figuren Canigó de Jacint Verdaguer, Antologia Poètica de Caterina Albert, El cafè de la Granota de Jesús Moncada o Terra baixa d’Àngel Guimerà. Per a castellà, des de Romancero gitano de Federico García Lorca fins a Como agua para el chocolate de Laura Esquivel.