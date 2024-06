Sanitaris de l'Arnau es manifesten contra el tancament de llits a l'estiu

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Uns 40 treballadors de l’hospital Arnau de Vilanova es van concentrar ahir a la porta del centre per denunciar les “retallades en forma de tancament de plantes, aturada de quiròfans i falta de contractació de personal” durant l’estiu que el departament de Salut va anunciar fa un parell de setmanes. Els manifestants, de tots els sindicats que formen la junta de personal, van alertar que els tancaments “segurament causaran un col·lapse en el servei d’Urgències i es veuran cues, llistes d’espera per a especialistes i llistes encara més grans per a intervencions quirúrgiques”. Així mateix, van lamentar que a l’Arnau ja s’han tancat 12 llits d’una planta d’hospitalització, dos quiròfans i l’àrea de Neurologia de la sisena planta, així com que dos llits de l’UCI estan “bloquejats”.

“Després de la pandèmia semblava que hi havia un ressorgiment de la sanitat, però ara veiem que ens tornen a enfonsar i no ho mereixem ni com a treballadores ni com a ciutadanes”, va clamar Amparo Loren, delegada de la junta. Els sanitaris van destacar que les limitacions pressupostàries també afecten els centres d’atenció primària i van denunciar que tant pacients com professionals es veuran perjudicats. “Les retallades també afecten el nostre dret d’escollir vacances amb llibertat, i haurem d’aguantar una càrrega assistencial més gran que cau sempre sobre la mateixa esquena”, va afegir Sergi Bertran, portaveu de la junta.Salut va anunciar fa dos setmanes que els hospitals públics lleidatans tancaran fins a 157 llits a l’agost, dels quals fins a 104 a l’Arnau.