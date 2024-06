Declaració institucional al ple de la Paeria de Lleida per instar l'Estat a protegir l'Horta de les línies MAT

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ple de l'Ajuntament de Lleida d'aquest divendres ha llegit una declaració institucional per protegir l'Horta de Lleida de les línies elèctriques de Molt Alta Tensió (MAT). El text, que ha estat avalat per tots els grups municipals, insta l'Estat a aprofitar les estructures ja existents en el transport d'energies renovables, amb l'objectiu d'evitar danys al territori i en aquesta part de la ciutat. També s'ha demanat una iniciativa legislativa que obligui a soterrar les línies MAT en sòls urbans. D'altra banda, la presidenta de l'associació de veïns de Magraners, Pilar Sánchez, ha intervingut en la sessió per exigir que el crematori previst en un solar al cantó del cementiri municipal s'ubiqui fora de la ciutat.

Els portaveus de tots els grups municipals amb representació a la Paeria de Lleida han llegit conjuntament aquesta declaració institucional. El text ha posat de manifest que la capital del Segrià té una "singularitat" que la fa "especial" i aquesta és precisament l'Horta, una zona agrícola que té 19.000 hectàrees, la majoria de les quals són de conreus.

A través de la declaració, s'ha instat el govern espanyol a aprofitar o reforçar les línies i infraestructures ja existents en la implementació de les energies renovables i a estudiar una iniciativa legislativa que faci obligatori el soterrament de les MAT en sòls urbans, tot i que aquests encara no estiguin urbanitzats. L'objectiu és evitar la possible afectació al creixement urbanístic dels municipis.

En aquest sentit, s'ha sol·licitat que Red Eléctrica aprofiti estructures com els marges de les carreteres. També s'ha instat la Generalitat a redactar un Pla Director que "aprofundeixi en la protecció del sol d'alt valor agrari perquè la instal·lació de parcs fotovoltaics o línies d'evacuació no afectin sols productius", s'indica en el text.

Magraners porta al ple la protesta contra el crematori

El ple ha comptat amb l'assistència de diversos veïns de Magraners que són contraris al crematori que la funerària la Lleidatana vol construir en un solar al costat del cementiri municipal, pròxim a les primeres cases d'aquest barri lleidatà. El projecte inclou també la construcció d'un tanatori.

"Que el projecte sigui legal no vol dir que sigui ètic, bo o saludable per a les persones. No ens oposem a la construcció del tanatori, però sí a la dels crematoris previstos. Aquesta instal·lació ha d'estar fora de la ciutat", ha reclamat la presidenta de l'associació veïnal, Pilar Sánchez, que ha demanat a la corporació remoure "cel i terra" per buscar una "solució favorable" per a tothom.

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha respost que s'han reunit o parlat tant amb el promotor del projecte com amb autoritats competents en l'àmbit d'Urbanisme, i "hi estem treballant". "Negociació a fons i sempre amb capacitat d'arribar amb un acord, i si no haurem d'utilitzar aquells mecanismes de darrer moment que no voldria fer servir i en què segurament ningú sortiria ben parat", ha conclòs Larrosa.

Vox vota en contra del pacte contra les violències masclistes

D'altra banda, el ple ha aprovat el Pacte Local contra les violències masclistes a Lleida amb 25 vots a favor i 2 en contra. Només els dos regidors de Vox han votat en contra de la proposta.