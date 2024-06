Investigadors del programa Ramón y Cajal de la UdL denuncien “discriminació salarial”

Deu investigadors de la Universitat de Lleida (UdL) del programa Ramón i Cajal del ministeri de Ciència denuncien “greuge comparatiu i discriminació salarial respecte a altres figures postdoctorals de finançament intern de la UdL, personal d’altres universitats espanyoles i investigadors Ramón y Cajal d’altres universitats públiques catalanes”. Asseguren que se’ls exclou dels increments salarials dictats pel decret llei 18/2022 i aplicats a tots els empleats en administracions públiques i a la resta de personal de la UdL, excepte als postdoctorals de finançament extern. Afegeixen que se’ls denega complements d’antiguitat, la qual cosa suposa el no-reconeixement de la trajectòria acadèmica prèvia en universitats estatals o europees. Subratllen que “el conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, l’estatut dels treballadors i una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeixen el dret dels investigadors postdoctorals de la UdL als complements d’antiguitat” i que “les condicions de les convocatòries Ramón y Cajal especifiquen que els complements i increments salarials són conceptes finançables a càrrec del centre receptor”.

També afirmen que, malgrat poder sol·licitar complements salarials per mèrits d’investigació, a la UdL no se’ls reconeix cap efecte, ni econòmic ni de currículum. A més a més, també assenyalen que els investigadors Ramón y Cajal de recent incorporació a la Universitat de Lleida reben una retribució més alta que els de segon, tercer, quart o cinquè any, “la qual cosa no es tolera en altres universitats”.Expliquen que els ajuts del ministeri per cofinançar el seu salari són de 423.440,86 euros. Detallen que han captat 2.549.549 euros de 46 projectes i contractes d’investigació i trasferencia, dirigeixen vint tesis i supervisen investigadors postdoctorals. D’altra banda, destaquen que “la despesa per a la UdL és mínima, atès l’elevat finançament extern, i que no paga els més de 286.500 euros en complements per antiguitat, que s’afegirien a les quantitats de diferència salarial amb els investigadors de convocatòries anteriors a l’any 2021, trams d’investigadors reconeguts i augments salarials de PDI des del 2022.Per tot això, veuen “de justícia” la seua reclamació del compliment dels drets laborals bàsics i en igualtat respecte a la resta del PDI laboral i remarquen que han rebut “negatives i silenci administratiu per part de la UdL”.

L’equip de govern diu que espera una resolució judicial

L’equip de govern de la UdL va afirmar que està “a l’espera de la resolució de la via judicial, actualment en curs sobre l’aplicació de l’increment retributiu resultant de les lleis de pressupostos, que aquests investigadors demanen que sigui d’aplicació en els mateixos termes que en un altre personal docent i investigador de la universitat”. “Una vegada sigui conegut el dictamen judicial d’aquest contenciós, es continuaran les converses amb aquest col·lectiu per arribar a una solució que permeti resoldre definitivament el conflicte”, va afegir. Va recalcar que la finalitat del programa Ramón y Cajal és “promoure la incorporació de personal investigador amb una trajectòria destacada, que permeti integrar a la universitat talent investigador d’excel·lència, que s’incorpori als grups d’investigació i permeti, en un futur, la incorporació com a personal docent i investigador permanent a la UdL”.