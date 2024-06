L'Arnau de Vilanova fa la primera intervenció amb exoscòpia de Lleida

Imatges de la primera cirurgia assistida per exoscòpia que va fer l’Arnau de Vilanova el 19 de juny a un pacient amb aracnoïditis quística. - HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

El servei de neurologia de l’hospital Arnau de Vilanova va portar a terme el passat 19 de juny la primera cirurgia assistida per exoscòpia a la província de Lleida, un aparell que consta d’una càmera orbital que capta imatges en tres dimensions que permet als cirurgians operar amb el cap aixecat mirant una pantalla i sense haver d’utilitzar un microscopi ni qualsevol altre aparell de millora visual. Una innovació tecnològica que permet fer intervencions en diferents especialitats i que en la primera operació a Lleida es va utilitzar per alliberar els nervis de l’extrem inferior de la medul·la espinal d’un pacient que estaven comprimits per una aracnoïditis quística, una espècie d’inflamació que pot provocar danys greus en el sistema nerviós i cerebral, i el protagonista de la qual es recupera amb èxit.

Els responsables de l’equip de neurologia de l’hospital, els cirurgians Milton Martínez i Víctor Martínez, van assenyalar que “l’exoscopi permet tenir, en un sol aparell, visions microscòpiques i de mida real, amb un nivell de detall molt gran i en tres dimensions”. A més de millorar la visió de la zona a intervenir i la seua profunditat de camp, fet que permet als cirurgians ser més precisos, es tracta d’una tècnica que permet als responsables del centre sanitari impartir docència quirúrgica de primer nivell, un factor “imprescindible per a un hospital de referència en docència i investigació”, van apuntar des de l’Arnau de Vilanova.