L'escola concertada guanya 1.041 peticions més respecte el curs passat i guanya pes davant la pública

Els centres educatius concertats guanyen pes en les preferències de les famílies per escolaritzar els fills. A tot Catalunya, les sol·licituds d’I3 per al curs que ve amb la primera opció en un centre públic són més del doble (38.176) que les registrades per a escoles concertades (17.729). Tanmateix, en les públiques hi ha 1.077 peticions menys que el curs passat, mentre que les de concertades són 1.041 més.

Així mateix, per a primer d’ESO hi ha hagut 48.627 sol·licituds per a instituts públics en primera opció (937 menys que l’any passat) i 6.801 per als concertats (294 més). En conseqüència, les assignacions han seguit una tendència similar: 638 menys a la pública i 625 més a la concertada per a I3, així com 694 menys a la pública i 228 més a la concertada per a primer d’ESO.

El departament d’Educació explica que ha assignat en primera opció el 90,75% de les sol·licituds de preinscripció a I3 de les famílies catalanes. La xifra de l’any passat va ser similar, del 90,65%. A primer d’ESO, la proporció d’assignacions en primera petició s’ha situat en el 89,21%, la mateixa que el curs passat.Respecte a les places reservades per a alumnes amb necessitats educatives de suport educatiu per motiu de vulnerabilitat econòmica, se n’han ofert 13.388 per a I3. Són 58 menys que el curs passat.

En canvi, a primer d’ESO hi ha 16.418 places d’aquest tipus, 1.070 més que el curs anterior. Educació ha registrat 11.163 sol·licituds de famílies per ocupar aquestes places a I3 (455 més) i 15.791 a primer d’ESO (1.396 més). S’han assignat en primera petició 10.020 a I3 (552 més) i 13.552 a primer d’ESO (1.297 més). El departament valora que “la planificació ha acabat tenint correspondència amb la realitat social, i el sistema educatiu ha absorbit satisfactòriament aquests alumnes”.D’altra banda, Educació afirma que la reducció de ràtios que ha impulsat ha evitat el tancament de 110 grups-classe, tenint en compte el descens d’alumnes.