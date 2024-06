Larrosa es compromet a mediar un possible trasllat del nou crematori de Magraners

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir ahir en el ple municipal que el projecte per construir un crematori que la funerària La Lleidatana preveu aixecar en un solar molt proper al cementiri i al barri de Magraners “és legal perquè tenim un planejament antiquíssim, del 1999”, però es va comprometre a negociar una possible reubicació. Una promesa que va fer després de la intervenció de la presidenta de l’associació de veïns de Magraners, Pilar Sánchez, que rebutja aquest equipament, i va demanar al govern municipal “remoure cel i terra per negociar amb La Lleidatana i, així, poder buscar una solució favorable per a totes les parts”.

En la seua intervenció, Sánchez va recordar que a Magraners “des de sempre vivim envoltats de polígons, torres d’alta tensió, sorolls i olors que afecten la qualitat ambiental i limiten el creixement del barri” i que “ja tenim dos crematoris [els del cementiri municipal] i no en volem quatre més”. Va lamentar que no hi hagi cap normativa estatal o autonòmica que limiti la construcció d’espais d’aquest tipus al costat de zones poblades. “Sí, és legal, però això no vol dir que sigui ètic, bo i saludable per a les persones”, va dir Sánchez, que va remarcar que la funerària “té tot el dret a fer el projecte, però els veïns de Magraners també el tenim per demanar als polítics que busquin una solució consensuada” per a “un magnífic i necessari projecte empresarial”. Va acabar la seua intervenció preguntant-se si “potser Magraners no ha patit prou? Com es construiran nous pisos amb un crematori davant? Ningú no voldrà viure aquí, Magraners ja ha dit prou”, va concloure Sánchez, que va estar acompanyada per una trentena de veïns.

Per la seua part, Larrosa va dir que el pla general de la ciutat actual, que data del 1999, permet aquest tipus de construccions, però va mostrar el seu compromís a buscar una solució. “Afrontem el repte que ens plantegen, hem parlat i continuarem parlant amb el promotor i les altres administracions. No deixarem sols els veïns”, va concloure Larrosa. Cal recordar que divendres passat més de cent persones es van manifestar en contra del crematori a Magraners.

Clam per protegir l’Horta i destinar més recursos a salut mental En el ple d’ahir es va viure un fet curiós i poc comú, que va ser la lectura de dos declaracions institucionals: una per defensar l’Horta dels parcs solars i les línies elèctriques i una altra per a la millora de la salut mental de la ciutadania. Dos declaracions que van comptar amb el suport de tots els grups i que van ser llegides de forma conjunta pels edils de cada formació. La primera reclama a l’Estat que s’utilitzin les infraestructures ja existents en lloc de construir més línies elèctriques i parcs solars a l’Horta, així com canviar la normativa perquè sigui obligatori soterrar les línies elèctriques que passin per sòl urbà i un pla director per protegir els terrenys agraris de parcs solars i línies elèctriques. Respecte a la segona, demana desenvolupar un pla de salut comunitària que inclogui tots els agents implicats en salut mental, desenvolupar un programa de prevenció del suïcidi, impulsar campanyes específiques de promoció de l’esport entre els joves i també reclamar a la Generalitat més fons per poder tractar casos d’aquesta índole.

Aproven crear la taula estratègica per atendre els vulnerables

Tots els grups municipals tret de Vox i el Comú, que es van abstenir, van donar suport ahir a la creació de la taula estratègica interdepantamental per a la inclusió de persones en situació de vulnerabilitat. La creació era una de les principals les condicions que va posar Junts per donar el seu suport al cartipàs l’any passat i que “serà un canvi de paradigma en l’atenció a les persones, ja que millorarà la coordinació de totes les regidories implicades en aquesta causa per ser més efectius i optimitzar recursos”, va dir el tinent d’alcalde d’Acció Social, Carlos Enjuanes.

Per la seua part, l’edil de Junts Neus Caufapé va celebrar la posada en marxa de la taula i va advertir que “farem el seguiment oportú del compliment dels objectius inicials d’aquesta taula, que ha de ser transversal.” Per una altra banda, també es va aprovar prorrogar el conveni amb la Generalitat per mantenir oberts els centres de dia de Magraners i Santa Clara i el pacte local contra la violència masclista. A més, també va prosperar la moció del PP que demanava revitalitzar els blocs del Grup la Pau de Pardinyes i la del Comú per fomentar l’activitat agraria a l’Horta.